AstraZeneca : Vers une nouvelle étude avec Innate

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce qu'IPH5201, son anticorps monoclonal dirigé contre CD39, développé en partenariat avec AstraZeneca, avancera en essai clinique de phase 2 dans les cancers du poumon.



La société française recevra un paiement d'étape de cinq millions de dollars d'AstraZeneca et sera responsable de la conduite de l'étude. Les deux partenaires partageront les coûts de l'étude et AstraZeneca fournira les produits testés nécessaires pour mener l'essai clinique.



AstraZeneca a mené un essai de phase 1 dans diverses tumeurs solides avec IPH5201 en monothérapie ou en combinaison avec durvalumab. Les données seront présentées lors d'un congrès médical en temps voulu.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.