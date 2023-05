AstraZeneca : Va présenter ses avancées en hématologie

(CercleFinance.com) - Le laboratoire AstraZeneca annonce qu'il présentera de nouvelles données cliniques à l'occasion du congrès de l'Association européenne d'hématologie (EHA) qui se tiendra du 8 au 11 juin 2023.



Le laboratoire anglo-suédois présentera 29 résumés dont 10 portant sur de nouveaux médicaments, approuvés ou potentiels, concernant une dizaine de conditions hématologiques et de maladies rares.



Dans ce contexte, Alexion, structure d'AstraZeneca spécialisée dans les maladies rares, présentera notamment les résultats positifs d'un essai de phase III évaluant le danicopan utilisé en complément au traitement standard chez les patients atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), un trouble sanguin rare et grave caractérisé par la destruction des globules rouges.



AstraZeneca présentera aussi (entre autres) de nouvelles analyses de données portant sur Calquence (acalabrutinib) chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC), ou encore sur l'AZD0486 chez les patients atteints de lymphome folliculaire (LF) récidivant ou réfractaire.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.