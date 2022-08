AstraZeneca : Va présenter de nouvelles données en oncologie

(CercleFinance.com) - Le laboratoire AstraZeneca annonce que de nouvelles données seront présentées à l'occasion du congrès de Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) qui se tiendra à Paris du 9 au 13 septembre 2022.



Une quinzaine de nouveaux médicaments seront présentés via près de 75 résumés dans 13 types de tumeurs.



Des données seront notamment présentées sur le Lynparza dans le cancer de l'ovaire avancé.



Par ailleurs, 'de nouvelles données sur les combinaisons d'Imfinzi dans les cancers du foie, des voies biliaires et du poumon montreront le potentiel d'améliorer les soins aux patients dans des domaines où les besoins non satisfaits sont élevés', assure Dave Fredrickson, vice-président exécutif en charge de l'unité commerciale d'oncologie chez AstraZeneca,



