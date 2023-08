AstraZeneca : Va présenter 93 résumés au congrès de l'ERS

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce la présentation de nouvelles données cliniques à l'occasion du congrès international de l'European Respiratory Society (ERS) qui se tiendra à Milan (Italie) du 9 au 13 septembre 2023.



La société présentera 93 résumés portant notamment sur les besoins non satisfaits en matière d'asthme sévère, de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d'autres maladies respiratoires aiguës.



Le laboratoire précise que de nouvelles données issues des essais sur le Fasenra (benralizumab) et Tezspire (tezepelumab) mettront en évidence les progrès des produits biologiques d'AstraZeneca vers l'obtention d'une rémission dans l'asthme sévère.



AstraZeneca présentera aussi -entre autres- un essai de phase IV étudiant le potentiel d'un traitement biologique ciblé pour permettre une réduction significative du traitement par corticostéroïdes inhalés (CSI) chez les patients asthmatiques sévères.



