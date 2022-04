AstraZeneca : Va ouvrir un nouveau site aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir un nouveau site au coeur du pôle des sciences de la vie et de l'innovation de Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis).



Ce nouveau site abritera un centre de R&D stratégique pour AstraZeneca, ainsi que le nouveau siège social d'Alexion. Le site rassemblera environ 1 500 collègues de R&D, commerciaux et d'entreprise dans un seul espace spécialement conçu à Kendall Square, Cambridge.



Le site, dont l'achèvement est prévu en 2026, renforcera la présence d'AstraZeneca dans la grande région de Boston, avec plus de 570 000 pieds carrés d'espace et une marge d'expansion pour l'avenir.



' L'annonce d'aujourd'hui est un moment décisif après l'acquisition d'Alexion en juillet 2021. Notre société combinée a déjà exploité avec succès des synergies scientifiques internes, et cette décision agira comme un catalyseur pour encore plus de synergies externes, de collaboration et d'innovation', commente Pascal Soriot, directeur général d'AstraZeneca.



