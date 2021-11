AstraZeneca : Va inaugurer un centre de recherche à Cambridge

(CercleFinance.com) - AstraZeneca dévoilera aujourd'hui son nouveau Discovery Centre (DISC) dans la ville de Cambridge (Royaume-Uni), une installation de R&D de pointe qui abritera plus de 2200 chercheurs tout en respectant les normes environnementales les plus strictes au monde.



Estimée à un milliard de livres sterling, cette installation s'appuiera notamment sur la technologie robotique la plus avancée, sur le criblage à haut débit et mobilisera également des technologies basées sur l'IA.



Pascal Soriot, directeur général d'AstraZeneca, rappelle qu'au-delà de l'inauguration d'un bâtiment, le laboratoire compte surtout être à la tête de la prochaine vague d'innovation scientifique.



'Cela nous permettra de progresser dans la compréhension de la biologie des maladies, d'apporter aux patients des médicaments qui changent la vie et d'alimenter la prochaine étape de croissance de l'entreprise', a-t-il indiqué en substance.



