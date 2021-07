AstraZeneca : Une étude publiée au sujet des cas de thrombose

(CercleFinance.com) - Une étude publiée dans The Lancet indique que le taux d'incidence des cas de thrombose (TTS) après l'injection d'une seconde dose de Vaxzevria (le vaccin Covid d'AstraZeneca) est comparable au taux de base dans une population non vaccinée, rapporte AstraZeneca.



En effet, si le taux de thrombose était de 8,1 par million de personnes vaccinées après la première dose, ce taux retombe à 2,3 par million de personnes vaccinées après la seconde, indique The Lancet.



'A moins que la TTS n'ait été identifiée après la première dose, ces résultats soutiennent l'administration du calendrier de vaccination à deux doses pour Vaxzevria', assure Sir Mene Pangalos, vice-président exécutif, R&D BioPharmaceuticals.



