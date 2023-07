AstraZeneca : Une étude clinique peine à convaincre

(CercleFinance.com) - Le titre AstraZeneca accuse un lourd repli ce lundi à la Bourse de Londres suite à la présentation par le groupe pharmaceutique de résultats jugés mitigés dans le cancer du poumon.



Le titre chute actuellement de 6,7%, signant de loin la plus forte baisse de l'indice britannique FTSE 100.



Le laboratoire a indiqué ce matin que l'essai de phase III évaluant le datopotamab deruxtecan (Dato-Dxd) avait démontré 'une amélioration statistiquement significative' de la survie sans progression de la maladie par rapport au docétaxel, la chimiothérapie de référence actuelle.



L'étude porte sur des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique traités par au moins un traitement antérieur.



Pour ce qui concerne la survie globale, AstraZeneca estime que les données ne sont pas encore suffisamment avancées, ce qui signifie que l'essai va se poursuivre comme prévu afin de l'évaluer avec une plus grande maturité.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS estiment que ces données s'avèrent plutôt 'difficiles à interpréter'.



Le bureau d'études, qui rappelle que les attentes du marché autour de Dato-dxd sont élevées, dit par ailleurs s'inquiéter d'effets secondaires présentés comme relativement 'sérieux'.



