AstraZeneca : Une dirigeante de Google va entrer au conseil

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi l'arrivée de Diana Layfield, une cadre dirigeante de Google, à son conseil d'administration, avec prise d'effet prévue au 1er novembre.



Chez Google, Diana Layfield occupe actuellement le rôle de présidente en charge des partenariats pour ce qui concerne la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).



Elle est également la vice-présidente du projet 'Next Billion Users', une initiative de Google consistant à développer de nouveaux produits et services à destination des futurs utilisateurs du géant de l'Internet, notamment dans les pays émergents.



Avant son arrivée chez Google, Diana Layfield - qui est diplômée des université d'Oxford et Harvard - était passée chez la banque britannique Standard Chartered et au sein du cabinet de conseil McKinsey. Elle a également dirigé sa propre start-up.



