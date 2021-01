AstraZeneca : Une analyse démontre le potentiel du Tagrisso

(CercleFinance.com) - Les résultats d'une analyse exploratoire montrent que le Tagrisso (osimertinib) d'AstraZeneca a prolongé la survie sans maladie (DFS) chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).



Selon l'étude, le Tagrisso a réduit le risque de récidive de la maladie ou de décès de 84% chez les patients qui avaient déjà été traités par chimiothérapie adjuvante et de 77% chez les patients qui n'en avaient pas bénéficié, rapporte AstraZeneca.



Par ailleurs, les patients traités par Tagrisso maintenaient leur qualité de vie, sans différence cliniquement significative en comparaison aux patients traités par placebo.



'Ces nouvelles données montrent que Tagrisso offre des avantages transformateurs indépendants d'un traitement de chimiothérapie antérieur, empêchant le cancer du poumon de réapparaître tout en permettant aux patients de maintenir leur qualité de vie', analyse Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale Oncologie chez AstraZeneca.



