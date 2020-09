AstraZeneca : Un professeur de Stanford rejoint le conseil

(CercleFinance.com) - Euan Ashley, un professeur de médecine à l'Université de Stanford, a été nommé au conseil d'administration du laboratoire pharmaceutique AstraZeneca en tant qu'administrateur non-exécutif.



Le docteur Ashley, qui enseigne la médecine cardiovasculaire et la génétique à l'université californienne, a concentré ses recherches sur les mécanismes génétiques des maladies cardiovasculaires, explique le groupe dans un communiqué.



Ashley, qui a fait ses études au sein des université de Glasgow et d'Oxford, rejoindra également le comité scientifique du groupe, précise AstraZeneca.



