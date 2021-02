AstraZeneca : UBS reste 'neutre' suite aux problèmes du vaccin

(CercleFinance.com) - UBS a maintenu sa note 'neutre' pour AstraZeneca, avec un prix cible de 7 500 pence, après que le vaccin Oxford/AstraZeneca se soit révélé peu performant contre la variante sud-africaine.



Peu de détails ont été divulgués, a déclaré l'analyste, mais la récente annonce de l'Université d'Oxford suggère qu'il y a lieu de s'inquiéter.



'Le communiqué de presse d'Oxford n'est pas clair à 100% sur ce qui a été mesuré et le document n'a pas encore été publié, mais le communiqué de presse suggère que c'est une cause potentielle d'inquiétude', a déclaré UBS.



Alors que les sociétés, dont AstraZeneca, travaillent sur de nouvelles générations de vaccins pour faire face aux variantes actuelles et futures, la plate-forme ARNm - une catégorie à laquelle appartiennent notamment les vaccins de Pfizer et Moderna - sera plus rapide et plus facile à adapter dans cet objectif, a ajouté UBS.



