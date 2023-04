AstraZeneca : Succès en phase 3 dans le cancer de l'ovaire

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi le succès d'une étude clinique de Phase 3 associant ses molécules Imfinzi et Lynparza dans le traitement du cancer de l'ovaire.



L'essai a atteint son critère d'évaluation principal en améliorant la survie sans progression de la maladie des patientes nouvellement diagnostiquées n'exprimant pas la mutation génique BRCA.



AstraZeneca précise que l'étude visait à comparer l'efficacité de la combinaison, en plus d'une chimiothérapie et de l'administration d'Avastin, en comparaison avec un traitement seulement à base de chimiothérapie et d'Avastin.



D'après le groupe pharmaceutique, cette option a entraîné une amélioration 'statistiquement et cliniquement significative' de la survie sans progression de la maladie.



Le cancer de l'ovaire est actuellement le huitième cancer le plus fréquent chez les femmes, avec 314.000 nouveaux cas par an et 207.000 décès annuels, des chiffres qui devraient grimper à respectivement 445.000 et 314.000 d'ici à 2040.



A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca évoluait peu mercredi matin à la suite de ces annonces et affichait un gain limité de l'ordre de 0,5% en début de séance.



