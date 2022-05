AstraZeneca : Résultats positifs sur l'Ultomiris

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce les résultats positifs d'un essai de phase III portant sur Ultomiris (ravulizumab-cwvz) ayant montré une réduction statistiquement et cliniquement significative du risque de rechute chez les adultes atteints de troubles du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) positifs (Ac+) par rapport au bras placebo.



Aucune rechute n'a été observée chez 58 patients sur une durée médiane de traitement de 73 semaines.



La NMOSD est une maladie auto-immune rare et dévastatrice qui affecte le système nerveux central (SNC), y compris la colonne vertébrale et les nerfs optiques.



'Les résultats de ces essais montrent qu'Ultomiris peut aider les patients à éliminer les rechutes, ce qui constitue une avancée importante dans le traitement de la NMOSD', résume Marc Dunoyer, directeur général d'Alexion, société de biotechnologie américaine récemment rachetée par AstraZeneca.



