AstraZeneca : Résultats positifs sur l'anticancéreux Imfinzi

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi que son immunothérapie Imfinzi avait donné des résultats positifs lors d'essais cliniques de phase III sur des patients souffrant d'un cancer du foie.



Associé à tremelimumab, un autre anticancéreux, l'anticorps monoclonal a démontré un taux de survie 'sans précédent' dans le traitement de première ligne du cancer du foie non-opérable, avec 31% des patients en vue au bout de trois ans.



L'étude a également montré qu'une dose de tremelimumab et d'Imfinzi administrée toutes les quatre semaines permettait de réduire le risque de décès de 22%.



Plus de la moitié des patients souffrant d'un cancer du foie inopérable sont diagnostiqués lors des phases avancées de leur maladie, ce qui réduit le nombre d'options thérapeutiques se présentant à eux.



AstraZeneca a également annoncé ce mercredi qu'Imfinzi avait permis d'améliorer la survie des patients atteints d'un cancer des voies biliaires dans une autre étude de phase III.



Administré en plus d'une chimiothérapie, Imfinzi a permis de réduire de 20% le risque de décès dans le cadre d'un traitement de première ligne de la maladie.



