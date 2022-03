AstraZeneca : Résultats positifs pour le nirsevimab

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que les résultats détaillés d'un essai de phase III ont montré qu'une dose unique de nirsevimab, développé avec Sanofi, avait atteint le critère principal d'efficacité en réduisant de 74,5% l'incidence des infections des voies respiratoires inférieures causée par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons, par rapport au placebo.



'Ces données montrent que le nirsevimab a le potentiel d'offrir une protection contre le VRS à tous les nourrissons, ce qui constituerait un changement de paradigme dans l'approche de cette maladie', a réagi le Dr William Muller, professeur agrégé de pédiatrie de la Northwestern University Feinberg School of Medicine et chercheur principal de l'essai.



Les résultats de l'essai ont été publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM) et les première soumissions réglementaires ont commencé au premier semestre 2022, indique le laboratoire.



