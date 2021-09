AstraZeneca : Résultats positifs dans le cancer du sein

(CercleFinance.com) - L'action AstraZeneca s'inscrit en forte hausse lundi matin à la Bourse de Londres après la publication de résultats positifs sur Enhertu dans le cancer du sein.



Vers 9h30, le titre gagne plus de 3%, signant la plus forte hausse d'un indice FTSE 100 en repli de 1,5%.



La société biopharmaceutique a fait état lundi du succès d'une étude de phase III, qui a montré que son composé Enhertu avait permis une réduction de 72% du risque de progression de la maladie et de décès par rapport au T-DM1, un traitement de référence des cancers très agressifs.



Autre nouvelle encourageante, le traitement a plus que triplé la survie sans progression de la maladie, qui est passée à 25 mois dans le cadre de l'étude contre sept mois en moyenne pour un traitement à base de T-DM1.



L'étude, réalisée auprès de 500 patients, s'est concentrée sur des patients atteints d'un cancer du sein HER2 positif métastatique.



Pour rappel, Enhertu se compose d'un anticorps monoclonal déjà utilisé dans le cancer du sein, qui cible HER2, couplé à un cytotoxique, le déruxtécan, plus caractéristique d'une chimiothérapie.



