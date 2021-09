AstraZeneca : Résultats positifs dans le cancer du poumon

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III a montré que l'ajout d'Imfinzi (durvalumab) et de trémelimumab à une chimiothérapie à base de platine avait permis une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale et de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie seule, dans le cadre du traitement de première intention des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) de stade IV (métastatique).



Le risque de décès et de progression du cancer se trouve ainsi réduit de 28%.



Ces résultats ont été présentés aujourd'hui à l'occasion de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon 2021 organisée par l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon.



' Nous sommes impatients de discuter de ces données avec les autorités réglementaires ', a réagi Susan Galbraith, vice-présidente exécutive en charge de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.





