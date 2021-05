AstraZeneca : Résultats positifs dans le cancer du poumon

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi qu'un essai clinique de phase III évaluant l'association des médicaments Imfinzi et tremelimumab dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules de stade 4 avaient montré une amélioration 'significative' de la survie des patients.



Le groupe biopharmaceutique indique que la combinaison des deux molécules, associée à une chimiothérapie classique, avait permis d'atteindre une amélioration 'statistiquement et cliniquement significative' de la survie globale des patients comparée à une chimiothérapie seule.



De précédents résultats publiés en 2019 avaient déjà démontré que ce cocktail immunothérapique avait permis une amélioration statistique et clinique significative de la survie sans progression de la maladie des patients suivis.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.