AstraZeneca : Résultats positifs dans le cancer du foie

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi la publication de résultats jugés 'sans précédent' d'une étude de phase III ayant évalué l'association de deux de ses anticancéreux dans le traitement du cancer du foie à un stade avancé.



L'étude a montré que, pour des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) non-opérable, n'ayant pas suivi de traitement systémique et ne pouvant bénéficier d'un traitement local, Imjudo associé avec l'immunothérapie Imfinzi avait permis d'améliorer 'de manière statistiquement significative et soutenue leur survie globale' à un horizon de quatre ans.



Au bout de quatre ans de suivi, 25,2% des patients traités avec cette association de médicaments étaient encore en vie, contre seulement 15% dans le groupe sorafenib, un anticancéreux standard.



Pour AstraZeneca, il s'agit du taux de survie le plus long jamais enregistré dans des essais de phase III dans cette indication.



