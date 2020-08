AstraZeneca : Résultats positifs dans la maladie rénale

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a déclaré ce matin que son médicament contre le diabète Farxiga réduit le risque d'insuffisance rénale et de décès cardiovasculaire ou rénal chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique.



Dans un essai de phase III, Farxiga, en plus du traitement standard, a réduit de 39% la mesure composite de l'aggravation de la fonction rénale ou du risque de décès cardiovasculaire ou rénal par rapport au placebo chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique (stades 2 à 4) et excrétion urinaire d'albumine élevée, a déclaré le fabricant de médicaments.



Les coprésidents de l'essai, deux professeurs de l'University du College London et de l'University Medical Center Groningen, ont cité des résultats 'impressionnants'.



' Ces données ont le potentiel de transformer la norme de soins pour cette population de patients, qui a un besoin non satisfait important d'options de traitement nouveaux et améliorées '.



La maladie rénale chronique affecte près de 700 millions de personnes dans le monde, a déclaré AstraZeneca, beaucoup d'entre elles n'étant toujours pas diagnostiquées, et ses causes les plus courantes sont le diabète et l'hypertension.



