Astrazeneca : Résultats positifs dans deux essais

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Calquence a montré une efficacité et une tolérabilité à long terme pour les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique dans deux essais.



L'essai ACE-CL-001 a montré un taux de réponse global de 97% avec un profil de sécurité durable pour les patients non traités auparavant après plus de quatre ans.



En dernière analyse de l'ASCEND, environ 82% des patients atteints de LLC récidivante ou réfractaire traités par Calquence sont restés vivants et indemnes de progression de la maladie à 18 mois, contre 48% des patients sous rituximab associé à l'idelalisib ou à la bendamustine.



Richard R. Furman, directeur du CLL Research Center, Weill Cornell Medicine a déclaré: ' Le profil d'innocuité de l'acalabrutinib fait du traitement jusqu'à la progression une option importante et plausible pour les patients. '



Les résultats seront présentés lors de l'édition virtuelle du 25e congrès annuel de l'Association européenne d'hématologie (EHA), du 11 au 14 juin 2020.



