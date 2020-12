AstraZeneca : Résultats mitigés pour l'essai du tezepelumab

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Amgen ont annoncé aujourd'hui les résultats de l'essai de phase III SOURCE évaluant l'efficacité et la sécurité du tezepelumab, un nouveau médicament potentiel, par rapport au placebo chez 150 patients asthmatiques sévères qui nécessitaient une utilisation d'entretien de corticostéroïdes oraux (OCS) en plus de la norme de soins (SoC).



L'essai de 48 semaines n'a pas atteint le critère d'évaluation principal d'une réduction statistiquement significative de la dose quotidienne d'OCS, sans perte de contrôle de l'asthme, avec le tezepelumab par rapport au placebo.



En s'appuyant sur l'ensemble des études, Mene Pangalos vice-président exécutif, reste toutefois 'convaincu que le tezepelumab a le potentiel d'améliorer les soins pour une large population de patients asthmatiques sévères.'



' Notre analyse initiale de SOURCE dans l'asthme cortico-dépendant par voie orale indique que la conception de l'essai peut avoir contribué au résultat du critère principal. Nous sommes en train d'analyser plus avant les données de SOURCE et sommes impatients de partager ces résultats avec la communauté médicale', conclut AstraZeneca.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.