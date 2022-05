AstraZeneca : Résultats encourageants pour Farxiga dans l'IC

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III a montré que le Farxiga (dapagliflozine) avait entraîné une réduction statistiquement et cliniquement significative des décès cardiovasculaire (CV) ou d'aggravation de la maladie chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque (IC).



L'essai a été mené chez des patients atteints d'IC ​​avec une fraction d'éjection légèrement réduite ou préservée.



L'IC est une maladie chronique à long terme qui s'aggrave avec le temps et touche près de 64 millions de personnes dans le monde, associée à une morbidité et une mortalité importantes.



' Nous sommes ravis d'avoir atteint le critère d'évaluation principal dans cette population de patients qui dispose de peu d'options de traitement. Les résultats de cet essai étendent les avantages de la dapagliflozine à l'ensemble des patients souffrant d'insuffisance cardiaque', a commenté le Dr Scott Solomon, professeur de médecine à la Harvard Medical School et au Brigham and Women's Hospital et chercheur principal de l'essai.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.