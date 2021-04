AstraZeneca : Résultats décevants pour Farxiga dans la Covid

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait part de résultats décevants dans l'analyse primaire de l'essai de phase III DARE-19 évaluant le potentiel de Farxiga (dapagliflozin) pour traiter les patients hospitalisés avec la Covid-19 qui sont à risque de développer des complications graves.



L'essai n'a pas atteint une signification statistique pour la prévention, mesurant le dysfonctionnement des organes et la mortalité toutes causes confondues, ni pour le rétablissement, mesurant un changement de statut clinique, à 30 jours.



Le profil d'innocuité et de tolérabilité à 30 jours de l'essai était conforme au profil d'innocuité bien établi du médicament. Les résultats complets de l'essai seront présentés lors des sessions scientifiques de l'American College of Cardiology en mai.



