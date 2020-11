AstraZeneca : Résultats de son vaccin pour le Covid-19

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce les résultats positifs d'une analyse intermédiaire des essais cliniques de l'AZD1222 au Royaume-Uni et au Brésil qui ont montré que le vaccin était très efficace pour prévenir du COVID-19 chez les participants ayant reçu le vaccin.



Un schéma posologique a montré une efficacité de 90 % lorsque l'AZD1222 était administré en demi-dose, suivie d'une dose complète à au moins un mois d'intervalle. Un autre schéma posologique a montré une efficacité de 62 % lorsqu'il était administré en deux doses complètes à au moins un mois d'intervalle.



L'analyse combinée des deux schémas posologiques a donné une efficacité moyenne de 70 %. Des analyses supplémentaires seront menées, affinant la lecture de l'efficacité et établissant la durée de la protection.



Un comité indépendant de contrôle de la sécurité des données a déterminé que l'analyse a satisfait à son critère principal, à savoir une protection contre COVID-19 survenant 14 jours ou plus après la réception de deux doses du vaccin. Aucun événement grave lié à la sécurité du vaccin n'a été confirmé. L'AZD1222 a été bien toléré dans les deux schémas posologiques.



AstraZeneca va maintenant préparer immédiatement la soumission réglementaire des données aux autorités du monde entier.



