AstraZeneca : Résultats d'un médicament en phase II

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a déclaré que ses essais de phase II sur un médicament contre le cancer du sang destiné à traiter les patients hospitalisés présentant des symptômes respiratoires de Covid-19 n'ont pas satisfait à son critère d'évaluation principal.



La société a déclaré que l'ajout de Calquence aux meilleurs soins n'a pas augmenté la proportion de patients qui sont restés en vie et exempts d'insuffisance respiratoire dans les études.



Calquence est actuellement développé pour le traitement de multiples cancers du sang, y compris la leucémie, et les essais ont été lancés sur la base de preuves précliniques et cliniques précoces que le médicament pourrait diminuer la réponse immunitaire hyperinflammatoire et améliorer les résultats cliniques chez les patients hospitalisés, a déclaré le fabricant de médicaments.



