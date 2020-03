AstraZeneca : Résultat d'une étude de phase 3 pour le cancer

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a déclaré ce matin que son essai de phase 3 d'une combinaison de médicaments destinée à traiter le cancer de la vessie métastatique n'a pas atteint ses objectifs.



La société anglo-suédoise a déclaré que l'essai de stade avancé pour Imfinzi et Imfinzi plus le trémélimumab dans le cancer de la vessie de stade IV ne répondait pas aux critères d'évaluation principaux de l'amélioration de la survie globale par rapport à la chimiothérapie standard.



L'essai a inclus des patients dont les cellules tumorales et / ou les cellules immunitaires infiltrant la tumeur expriment des niveaux élevés de PD-L1, ou indépendamment de leur expression PD-L1 pour Imfinzi plus le trémélimumab.



Le groupe indique également qu'Imfinzi est également testé dans les premiers stades du cancer de la vessie.



