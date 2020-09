AstraZeneca : Reprise des essais cliniques pour le Covid-19

(CercleFinance.com) - Les essais cliniques du vaccin contre le coronavirus d'AstraZeneca avec l'université d'Oxford ont repris au Royaume-Uni après que l'autorité de réglementation sanitaire des médicaments (Medicines Health Regulatory Authority - MHRA) ait confirmé qu'il était sûr.



Le comité britannique a terminé ses investigations et a recommandé à la MHRA de reprendre les essais au Royaume-Uni en toute sécurité.



' AstraZeneca s'engage à assurer la sécurité des participants aux essais et à respecter les normes de conduite les plus strictes en matière d'essais cliniques ' indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.