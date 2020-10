AstraZeneca : Reprise des essais anti-Covid au Japon

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi une reprise au Japon des essais cliniques sur son vaccin expérimental après des discussions conduites avec les autorités sanitaires du pays.



Ces essais avaient été interrompus au début du mois de septembre en raison de l'apparition d'une maladie inexpliquée chez un participant à cette étude de phase I/II.



Après un passage en revue des données de l'étude par un comité indépendant, certaines recommandations ont été suivies et ont permis une reprise des essais au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud, en Inde et maintenant au Japon, explique le groupe biopharmaceutique dans un communiqué.



AstraZeneca explique qu'il continue à travailler avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine afin de reprendre ses tests aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.