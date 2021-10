AstraZeneca : Rejet d'une 'mini-offre' lancée par TRC Capital

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a recommandé lundi à ses actionnaires de rejeter une mini-offre d'achat déposée sur ses American Depositary Shares (ADS) par TRC Capital, une société d'investissement canadienne qui s'est fait une spécialité de ce type d'opérations.



Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique indique avoir été notifié d'une offre par mini-adjudication lancée par TRC Capital concernant l'achat de deux millions d'ADS, soit 0,06% de son capital, à un prix de 57,88 dollars par titre.



AstraZeneca fait valoir que l'offre de TRC Capital est inférieure d'environ 4,5% au cours de clôture du 8 octobre dernier, c'est-à-dire la séance précédant l'offre.



En conséquence, le laboratoire dit ne pas endosser cette offre 'non sollicitée' et demande à ses actionnaires de l'ignorer.



Au cours des derniers mois, TRC Capital a lancé de nombreuses opérations du même genre sur des groupes comme Amgen, Colgate-Palmolive, Constellation Brands ou GE.



Les American Depositary Shares (ADS) d'AstraZeneca sont admise aux négociations sur le marché Nasdaq.



