AstraZeneca : Règlement de litige avec Chugai Pharmaceutical

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que Alexion, sa structure dédiée aux maladies rares, a conclu un accord de règlement avec Chugai Pharmaceutical afin de résoudre tous les litiges de brevet entre les deux sociétés liés à l'Ultomiris (ravulizumab).



Conformément à l'accord, Alexion et Chugai vont ainsi retirer les procédures déposées respectivement auprès du tribunal de district du Delaware et du tribunal de district de Tokyo pour contrefaçon de brevet.



Selon les termes de l'accord, Alexion effectuera un paiement unique de 775 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, une charge qui sera comptabilisée dans les pertes et profits du 1er trimestre 2022. Ce règlement n'a pas d'incidence sur les prévisions financières d'AstraZeneca pour 2022, assure le laboratoire et ' aucun autre montant n'est payable par l'une ou l'autre partie '.





