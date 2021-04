AstraZeneca : Reçoit la visite et le soutien de Boris Johnson

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a reçu aujourd'hui la visite du premier ministre britannique, Boris Johnson, sur son campus mondial de fabrication et de développement situé à Macclesfield, dans le nord-ouest de l'Angleterre.



En mars 2020, ce site qui emploie plus de 3000 personnes avait reçu 380 millions de livres sterling d'investissement pour une nouvelle usine de fabrication de médicaments avancés et un centre mondial de conditionnement des médicaments.



Le laboratoire a aussi profité de cette visite pour mettre en avant sa stratégie mondiale 'Ambition Zéro Carbone' visant à éliminer les émissions d'ici 2025 et à être négatif en carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur en 2030.



'Le Royaume-Uni est reconnu comme un leader mondial de la R&D, mais nous sommes également un pionnier de la fabrication de pointe, comme le montre cet investissement de 380 millions de livres sterling d'AstraZeneca dans une installation ultramoderne', a déclaré Boris Johnson.



'Cet investissement est un élément clé de notre ambition de faire du Royaume-Uni la superpuissance mondiale des sciences de la vie. Les sciences britanniques ouvrent la voie dans la lutte contre le COVID et nous avons maintenant l'opportunité d'exploiter ces talents contre d'autres maladies, comme le cancer, et de garantir des emplois et des investissements dans ce processus', a-t-il conclu.





