AstraZeneca : Rebond du titre, la correction jugée excessive

(CercleFinance.com) - L'action AstraZeneca rebondit de presque 2% mardi à la Bourse de Londres, certains analystes jugeant excessive la lourde chute essuyée hier par la valeur.



Le titre du groupe biopharmaceutique avait décroché de quasiment 8% lundi suite à la présentation de résultats d'une étude de phase III dans le cancer du poumon jugés 'difficiles à interpréter', voire carrément décevants.



'L'absence de rhétorique positive dans le communiqué de presse, comme l'utilisation du terme 'cliniquement significatif', et la survenue de maladies interstitielles n'ont pas atteint les attentes des investisseurs, qui étaient élevées', rappellent les équipes de Berenberg.



Le bureau d'études, qui réduit son objectif de cours de 13.500 à 13.300 pence, maintient malgré tout sa recommandation d'achat sur le titre.



'Nous pensons que la réaction du cours de Bourse a été exagérée au vu de la vigueur du portefeuille de projets de médicaments ('pipeline') d'AstraZeneca', explique-t-il.



Un avis partagé par AlphaValue, qui estime que le marché a été trop sévère à l'égard du laboratoire.



Pour le cabinet parisien, il est 'trop tôt pour tirer des conclusions défavorables compte tenu des six essais de phase III en cours', ce qui le conduit à considérer la correction boursière d'hier comme 'un bon point d'entrée'.



A noter toutefois que les analystes de Deutsche Bank ont décidé de dégrader leur recommandation sur le titre à 'conserver' contre 'achat' précédemment, avec un objectif ramené de 13.000 à 11.000 pence.



S'ils évoquent des résultats a priori satisfaisants d'un point de vue technique et la perspective de nouvelles données à venir, les professionnels mettent en avant des conclusions 'clairement décevantes' susceptibles de remettre en cause, selon eux, le potentiel de son candidat dans le cancer du poumon.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.