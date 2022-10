AstraZeneca : Progrès réalisés contre la neuromyélite optique

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'Alexion, sa division consacrée aux maladies rares, présentera de nouvelles données montrant des avancées 'significatives' dans le traitement du trouble du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) à anticorps anti-aquaporine-4 (AQP4) positif (Ab+), à l'occasion du congrès du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques organisé du 26 au 28 octobre 2022.



Les données présenteront de nouvelles perspectives de soin par Ultomiris (ravulizumab ) 'réduisant considérablement le risque de rechutes', assure le laboratoire.



'Les rechutes NMOSD sont imprévisibles et entraînent souvent une invalidité permanente, notamment la cécité, la paralysie et même la mort prématurée', souligne Marc Dunoyer, directeur général d'Alexion.



'Les résultats de l'essai CHAMPION-NMOSD mettent en évidence le potentiel d'Ultomiris pour réduire considérablement le risque de rechute et alléger le fardeau du traitement pour la communauté', prévient le responsable.



