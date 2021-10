AstraZeneca : Progrès dans le cancer des voies biliaires

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III a permis de montrer que l'association d'Imfinzi (durvalumab) et d'une chimiothérapie standard, a démontré un bénéfice de survie globale (SG) statistiquement et cliniquement significatif par rapport à la chimiothérapie seule, chez les patients atteints d'un cancer avancé des voies biliaires (CTB).



Par conséquent, le comité indépendant de surveillance des données a conclu que l'essai avait atteint le critère d'évaluation principal. Par ailleurs, l'association Imfinzi+chimiothérapie a aussi démontré une amélioration de la survie sans progression (SSP) et du taux de réponse global, des critères d'évaluation secondaires clés.



'Ces résultats constituent un grand pas en avant dans le traitement de cette maladie et représentent un nouvel espoir pour nos patients', a commenté Do-Youn Oh, professeur à l'hôpital universitaire national de Séoul et chercheur principal de l'essai.



