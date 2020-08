AstraZeneca : Premier contrat avec la Commission européenne

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé jeudi la signature formelle d'un premier contrat avec AstraZeneca portant sur l'achat de son projet de vaccin contre le coronavirus pour tous les Etats de l'Union.



Bruxelles précise que l'accord donnera la possibilité à tous les Etats membres d'acheter 300 millions de doses du vaccin, avec une option pour 100 millions de doses supplémentaires.



Pour mémoire, le vaccin expérimental d'AstraZeneca a déjà entamé des essais cliniques de phase II/III à grande échelle après avoir obtenu des résultats jugés prometteurs en phase I/II concernant son innocuité et son immunogénicité.



Dans son communiqué, la Commission rappelle qu'elle poursuit par ailleurs des discussions en vue de la conclusion d'accords similaires avec d'autres fabricants de vaccins, dont Sanofi et GSK, Johnson & Johnson, CureVac et Moderna.



L'exécutif européen dit prévoir de faire le don de doses de vaccin à des pays à revenu faible ou intermédiaire ou à procéder à une redistribution vers d'autres pays européens.



