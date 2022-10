AstraZeneca : Plus de 60 abstracts prévus à deux congrès

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi qu'il avait prévu de présenter une soixantaine d'abstracts à l'occasion de deux congrès scientifiques devant s'ouvrir cette semaine.



Il s'agit du congrès de la Société américaine de néphrologie (ASN), qui se tiendra de jeudi à dimanche à Orlando (Floride), puis de celui de l'Association cardiaque américaine, qui sera organisé du 5 au 7 novembre à Chicago.



Le groupe biopharmaceutique précise que ces présentations seront effectuées par les équipes de sa division Cardiovasculaire, Rénal et Métabolisme (CVRM) et de sa filiale dédiée aux maladies rares, Alexion.



Le laboratoire compte en particulier présenter les conclusions de deux études cliniques de phase III trials consacrées à Farxiga, son médicament contre l'insuffisance cardiaque.



