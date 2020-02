AstraZeneca : Plombé par ses résultats et une analyse

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de plus de 2% après l'annonce de ses résultats. Les résultats d'AstraZeneca au quatrième trimestre ont été 'un vrai raté', ont déclaré vendredi les analystes d'UBS, notant une faible qualité du chiffre d'affaires ainsi qu'un manquement 'significatif' au niveau de l'EBIT.



Le bénéfice d'exploitation du groupe était de 11% inférieur au consensus et le BPA de 0,89 était en deçà des estimations des analyses de 7%, a souligné le bureau d'analyses dans une note.



UBS a également noté que Fasenra a manqué de 10% les attentes et que l'oncologie l'a également manqué de 5%, avec une faiblesse pour tous les produits.



Les prévisions d'EPS pour 2020 sont également de 4 à 6% inférieures au consensus, avec une certaine prudence concernant le coronavirus, ont indiqué les analystes.



UBS a une recommandation à la vente sur les actions AstraZeneca, avec un objectif de cours à 12 mois de 5 800 pence.



