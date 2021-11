AstraZeneca : Perte de 1.6 Md$ au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - AstraZeneca publie un chiffre d'affaires de 9,8 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, soit une hausse de 48% à change constant par rapport à la même période un an plus tôt. En excluant l'activité issue de la vente des vaccins, le chiffre d'affaires s'établit à 8,8 milliards de dollars, en hausse de 32%.



L'EBIT trimestriel ressort à -1,6 milliard de dollars, contre +1,1 milliard un an plus tôt, tandis que l'EBITDA atteint 1,1 milliard de dollars, en baisse de 45% à change constant par rapport au 3e trimestre 2020 (1,9 milliard de dollars).



Le laboratoire enregistre finalement une perte de 1,6 milliard de dollars au 3e trimestre, après un bénéfice de 651 millions de dollars un an plus tôt.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du laboratoire ressort à 25,4 milliards de dollars en hausse de 28% à change constant par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA sur la période ressort à 5,6 milliards de dollars, en baisse de 6% à change constant par rapport à la même période il y a douze mois (6 milliards de dollars). Le bénéfice net ressort à à 461 millions de dollars, contre 2139 millions de dollars un an plus tôt.



Pascal Soriot, directeur général du laboratoire, s'attend à 'une fin d'année solide' et indique que les prévisions de bénéfices restent inchangées.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.