AstraZeneca : Partenariat avec Iqvia sur le vaccin anti-Covid

(CercleFinance.com) - Iqvia, un spécialiste américain de la recherche clinique pour le secteur de la santé, a annoncé mardi avoir signé un accord de collaboration avec AstraZeneca en vue d'accélérer le développement du projet de vaccin contre le Covid-19 du groupe pharmaceutique.



Iqvia explique vouloir faire avancer les études cliniques dont le vaccin fait actuellement l'objet aux Etats-Unis en recrutant des participants dès cet été.



D'après Iqvia, le partenariat s'inscrit dans le cadre de l'opération 'Warp Speed' lancée par le gouvernement américain afin de favoriser la découvertre et la fabrication d'outils diagnostiques, de vaccins et de traitements contre le Covid.



