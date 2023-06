AstraZeneca : Nouvelle présidente pour la France

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce la nomination d'Anne-Laure Dreno comme présidente France à compter du 1er juillet, succédant ainsi à Olivier Nataf dans un contexte où le groupe a pour ambition de lancer 15 nouveaux médicaments dans le monde d'ici 2030.



Depuis 17 ans au sein du groupe de santé britannique, Anne-Laure Dreno a occupé différents postes de direction clés dans la stratégie, les ventes et le marketing, au niveau global et régional - notamment dans les pays émergents.



Elle a travaillé sur l'ensemble des aires thérapeutiques d'AstraZeneca, lui conférant une solide expertise de l'ensemble de son portefeuille de thérapies, et a occupé le poste de présidente pour la Belgique et le Luxembourg.



