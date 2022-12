AstraZeneca : Nouvelle indication pour Calquence, au Japon

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que Calquence (acalabrutinib) a été approuvé au Japon pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) naïfs de tout traitement.



Pour rappel, Calquence était déjà approuvé au Japon pour le traitement des adultes atteints de LLC récidivante ou réfractaire, souligne le laboratoire.



L'approbation des autorités de santé japonaises s'appuie sur les résultats d'un essai de phase III montrant que Calquence, aussi bien associé à l'obinutuzumab qu'en monothérapie, a démontré 'une amélioration significative de la survie sans progression (SSP) par rapport au protocole prévoyant son association à une chimiothérapie de chlorambucil et d'obinutuzumab, chez des adultes atteints de LLC naïfs de traitement.



'L'approbation d'aujourd'hui marque un grand progrès pour les médecins et les patients au Japon, car ils peuvent désormais être traités avec Calquence plus tôt dans leur parcours de soin', a commenté Koji Izutsu, chef de département d'hématologie au sein du Centre national du cancer de Tokyo.





