AstraZeneca : Nouvelle approbation pour Enhertu en Chine

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que son 'Enhertu' (trastuzumab deruxtecan), développé avec Daiichi Sankyo, a été approuvé en Chine en tant que monothérapie destinée au traitement des patientes adultes atteintes d'un cancer du sein HER2-low non résécable ou métastatique ayant déjà reçu un traitement.



Cette approbation s'appuie sur les résultats d'essais ayant montré que Enhertu réduisait le risque de progression de la maladie ou de décès de 50 % et augmentaient la survie globale médiane de plus de 6 mois par rapport à la chimiothérapie



Pour rappel, Enhertu est un conjugué anticorps-médicament (ADC) spécifiquement conçu pour HER2, développé et commercialisé conjointement par AstraZeneca et Daiichi Sankyo.



'Cette approbation est une avancée importante dans la façon dont le cancer du sein est classé et traité en Chine et soutient notre vision d'apporter Enhertu à plus de patients dans le monde', a commenté Dave Fredrickson, vice-président exécutif en charge de l'unité commerciale d'oncologie chez AstraZeneca.



