AstraZeneca : Nouveaux espoirs autour de l'Enhertu

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que de nouveaux résultat issus d'une étude de phase II en cours ont montré que l'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) avait permis une survie sans progression de la maladie et une survie globale cliniquement significatives chez les patients précédemment traités souffrant de cancer avec tumeur HER2.



Pour rappel, Enhertu est un conjugué anticorps-médicament (ADC) spécifiquement conçu pour HER2, développé et commercialisé conjointement par AstraZeneca et Daiichi Sankyo.



' Les résultats de survie sans progression et de survie globale d'Enhertu, ainsi que les réponses tumorales robustes et durables observées avec un suivi supplémentaire, soulignent la valeur potentielle de cet important médicament pour les patients atteints de cancers exprimant HER2 qui n'ont actuellement aucune option de traitement ciblé ', explique Cristian Massacesi, médecin-chef et directeur du développement en oncologie chez AstraZeneca.



' Avec un besoin non satisfait élevé dans ces cancers, nous travaillons avec les autorités sanitaires pour apporter Enhertu aux patients atteints de cancers exprimant HER2 qui pourraient potentiellement bénéficier de ce médicament le plus rapidement possible ', a-t-il ajouté.





