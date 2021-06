AstraZeneca : Nomination à la tête de la R&D en oncologie

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Susan Galbraith à la tête du département R&D en oncologie. Elle succédera ainsi au feu José Baselga, disparu plus tôt dans l'année.



Le DrSusan Galbraith avait précédemment dirigé des recherches de stade précoce en oncologie, supervisant notamment la progression réussie de sept programmes vers des essais de phase III.



' Susan est une oncologue exceptionnelle qui a fait ses preuves en matière de découverte scientifique. Au cours de la dernière décennie chez AstraZeneca, elle a développé de nouveaux médicaments qui ont transformé les soins et amélioré la vie des patients du monde entier', a commenté Pascal Soriot, le directeur général.



Titulaire d'un doctorat scientifique de l'Université de Londres, Susan Galbraith a rejoint AstraZeneca en 2010.





