AstraZeneca : Net recul après une dégradation d'analyste

(CercleFinance.com) - L'action AstraZeneca était attaquée mercredi à la Bourse de Londres dans le sillage d'une dégradation des analystes de Morgan Stanley, passés de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' sur la valeur.



Vers 11h20, le titre du groupe biopharmaceutique perd pas loin de 1,5%, à comparer avec un repli de 0,6% pour l'indice FTSE 100.



Dans une étude consacrée au secteur européen de la pharmacie, le bureau d'études justifie sa dégradation par les risques associés aux résultats de court terme du laboratoire.



Du fait des efforts d'investissement consentis par le groupe, Morgan Stanley déclare en effet s'attendre à des performances inférieures de 7% au consensus pour l'exercice 2023.



L'analyste évoque aussi des questions liées à la valorisation.



'S'il est vrai que nous considérons que l'entreprise dispose des catalyseurs les plus prometteurs en matière d'innovation sur les 18 prochains mois, nous pensons que cette perspective est de plus en plus intégrée dans la valorisation', explique Morgan Stanley.



L'intermédiaire évoque aussi un risque lié à l'évolution de la tarification des médicaments aux Etats-Unis, qu'il estime particulièrement prononcé pour AstraZeneca.



