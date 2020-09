AstraZeneca : Mise en pause de la phase 3 du vaccin COVID-19

(CercleFinance.com) - AstraZeneca confirme la mise en pause de la phase 3 de son vaccin COVID-19 suite à la suspicion d'un effet secondaire grave suite à l'information du site de news médical STAT cette nuit



Le groupe qui développe ce programme en partenariat avec l'Université d'Oxford, a pris cette décision après l'apparition d'une maladie potentiellement inexpliquée chez un patient souligne Invest Securities.



D'après le NY Times il s'agirait d'un cas survenu au Royaume-Uni d'inflammation rare de la moelle épinière (transverse myelitis). Ce type d'inflammation peut survenir à la suite d'une infection virale



' A ce stade, il n'y a pas plus d'informations (nature et gravité) quant aux complications relevées chez ledit patient, mais il est probable qu'il s'agisse d'un effet secondaire sévère ' rajoute le bureau d'analyses.



Cette suspension, en fonction du temps d'évaluation du DSMB, de la nature et de la gravité du problème, pourrait se prolonger de quelques semaines à quelques mois.



Précisons que Moderna et BioNTech, en lice pour être les premiers autorisés n'ont, eux, pas mis en pause leurs essais indique Oddo.





