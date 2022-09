AstraZeneca : Lynparza en Chine pour le cancer de l'ovaire

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que la Chine avait approuvé la mise sur le marché du Lynparza, le médicament qu'il commercialise avec l'américain Merck, dans le traitement du cancer des ovaires, le troisième cancer gynécologique le plus répandu dans le pays.



Le groupe biopharmaceutique précise que le feu vert des autorités chinoises concerne le traitement de maintenance en première ligne de la maladie, en association avec l'Avastin de Roche, chez les patientes dites 'avec HRD'.



Cette spécificité génomique caractérise une patiente sur deux chez les formes de la maladie les plus avancées, souligne le laboratoire dans un communiqué.



AstraZeneca rappelle que le taux de survie à cinq ans du cancer des ovaires est d'à peine 39%, un phénomène qu'il explique par le fait que plus de 70% des patientes sont diagnostiquées lors des stades tardifs de la maladie.



