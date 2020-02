AstraZeneca : Les ventes du trimestre en dessous du consensus

(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments AstraZeneca a déclaré vendredi qu'il avait enregistré une année de 'forte' croissance des revenus en 2019, soutenue par le lancement de nouveaux médicaments.



Les ventes de produits en année pleine ont augmenté de 12% (+ 15% à taux de change constants) à 23,6 milliards de dollars, a indiqué la société dans un communiqué ce matin.



Cependant, sa croissance s'est sensiblement ralentie au quatrième trimestre, avec des ventes de 6,25 milliards de dollars, en hausse de 8%, ou 9% à taux de change constants, contre les attentes des analystes de 6,75 milliards de dollars.



De plus, le bénéfice avant impôts déclaré par le groupe au cours de l'année écoulée a chuté de 46% pour s'établir à 577 millions de dollars, soit un BPA de base de 0,89 dollar.



Pour mémoire, le résultat 'core' exclut les coûts et charges de restructuration. AstraZeneca a déclaré que les tendances en termes de revenus devraient se poursuivre en 2020, accompagnées d'une croissance des bénéfices et de la trésorerie.



Selon l'impact de l'épidémie de Covid-19, le chiffre d'affaires total devrait augmenter d'un chiffre à un pourcentage à deux chiffres cette année, a indiqué le groupe, avec un EPS 'de base' qui devrait augmenter d'un pourcentage moyen à élevé.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

